В Уфе стартовал фестиваль водного туризма «450 вёсел»

Туристы начинают сезон именно с этого старта. И особенно он, конечно, потому что 450 лет нашей любимой Уфе, образования Уфы 450 лет случилось, и сегодня мы назвали 450 вёсел, об этом и говорит.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы