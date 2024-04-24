В Уфе стартовал фестиваль водного туризма «450 вёсел»

Официально открыли сезон. В этом году традиционный 41-й фестиваль по водному туризму «Весеннее ралли» в честь юбилея столицы республики преобразовали в мероприятие под названием «450 вёсел». Эти старты состоят из трех этапов.
Водный туризм — захватывающее приключение, но до того, как оказаться на дистанции, нужно выполнить рутинную работу. Прежде всего, внимательно ознакомиться с маршрутом. Затем привести в порядок себя и свое плавательное средство.
В водном туризме используется множество видов судов. Среди них катамараны, каяки, байдарки, рафты и сапсерфы. Каждый выбирал вид транспорта по душе. 125 экипажей стартовали по нескольким классам.
Ежегодно эти старты собирают порядка пятисот туристов-экстремалов. Здесь сплавляются как профессионалы, так и любители. Попробовать свои силы мог каждый.
Фестиваль «450 вёсел» проведут в три этапа. В первый раз дистанция пролегала от набережной в микрорайоне Сипайлово до Монумента Дружбы. В день города, 12 июня, пройдет 2-й этап от кузнецовского затона до стадиона «Водник». И в завершение спортсмены сплавятся 6 октября от уфимского ДОКа до микрорайона Сипайлово.
Главная цель водного туризма — получение удовольствия от маршрута. Здесь не столько важен результат, как процесс преодоления препятствий. К тому же в такую прекрасную погоду.
Екатерина Фёдорова — действующий тренер. Сама принимает участие в различных стартах и тем самым мотивирует своих воспитанников. В фестивале водного туризма она принимает участие ежегодно. Только вот раньше всегда выступала на рафтах и байдарках. В этот раз решила попробовать свои силы на каяке.
Триумфаторами первого этапа стала команда «Волна». Она завоевала награды в 4-х дисциплинах.