В Уфе стартовал фестиваль водного туризма «450 вёсел»

Официально открыли сезон. В этом году традиционный 41-й фестиваль по водному туризму «Весеннее ралли» в честь юбилея столицы республики преобразовали в мероприятие под названием «450 вёсел». Эти старты состоят из трех этапов.

Водный туризм — захватывающее приключение, но до того, как оказаться на дистанции, нужно выполнить рутинную работу. Прежде всего, внимательно ознакомиться с маршрутом. Затем привести в порядок себя и свое плавательное средство.

В водном туризме используется множество видов судов. Среди них катамараны, каяки, байдарки, рафты и сапсерфы. Каждый выбирал вид транспорта по душе. 125 экипажей стартовали по нескольким классам.

Туристы начинают сезон именно с этого старта. И особенно он, конечно, потому что 450 лет нашей любимой Уфе, образования Уфы 450 лет случилось, и сегодня мы назвали 450 вёсел, об этом и говорит.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Ежегодно эти старты собирают порядка пятисот туристов-экстремалов. Здесь сплавляются как профессионалы, так и любители. Попробовать свои силы мог каждый.

Очень много новичков, очень много туристов, которые только-только начинают свой, скажем так, спортивный этап, свой жизненный путь, и очень это радует.

Николай Пестов, директор городского центра туризма, краеведения и экскурсии «Комета» г. Уфы.
Фото №1 - В Уфе стартовал фестиваль водного туризма «450 вёсел»

Фестиваль «450 вёсел» проведут в три этапа. В первый раз дистанция пролегала от набережной в микрорайоне Сипайлово до Монумента Дружбы. В день города, 12 июня, пройдет 2-й этап от кузнецовского затона до стадиона «Водник». И в завершение спортсмены сплавятся 6 октября от уфимского ДОКа до микрорайона Сипайлово.

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Главная цель водного туризма — получение удовольствия от маршрута. Здесь не столько важен результат, как процесс преодоления препятствий. К тому же в такую прекрасную погоду.

Екатерина Фёдорова — действующий тренер. Сама принимает участие в различных стартах и тем самым мотивирует своих воспитанников. В фестивале водного туризма она принимает участие ежегодно. Только вот раньше всегда выступала на рафтах и байдарках. В этот раз решила попробовать свои силы на каяке.

Мы в основном занимаемся с малышами до 10, 12 лет. Поэтому, чтобы им показывать, что можно выступать, я выступаю и побеждаю. Поэтому они стремятся и тоже хотят выигрывать.

Екатерина Фёдорова, участница фестиваля «450 вёсел»

Триумфаторами первого этапа стала команда «Волна». Она завоевала награды в 4-х дисциплинах.

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