В Башкирии прошёл турнир по дзюдо среди спортсменов до 12 лет

В селе Буздяк состоялся республиканский турнир по дзюдо среди спортсменов не старше 12 лет. Прошедшие состязания были посвящены памяти погибших участников специальной военной операции и памяти уроженца села Буздяк, воина-интернационалиста Рамиля Шайхутдинова.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 юных дзюдоистов. Этот турнир проводится для воспитанников спортшкол, которым только предстоит набрать соревновательный опыт. Всего за медали боролись ребята из 16 районов Башкортостана, и конкуренцию им составили соперники из Татарстана и Удмуртской республики. Следующие состязания в этом виде спорта среди детей состоятся в селе Булгаково.