В Башкирии набирает популярность воздушная акробатика

На высоте! Воздушная акробатика — относительно новое спортивное направление в стране и в регионе. Здесь гимнасты выполняют упражнения на кольцах или полотнах над поверхностью. Всё большую популярность этот спорт обретает в Уфе и в Стерлитамаке, где занятия проводят со спортсменами разных возрастных категорий.

Кроме растяжки и гибкости, в воздушной акробатике нужны сила и выносливость, а потому разминке здесь уделяют особое внимание. Только затем спортсменки приступают к основным занятиям. Начинающие отрабатывают элементы на небольшой высоте. Более опытные воспитанницы клуба используют всю длину снаряда. В зале — до 8 метров. На соревнованиях — до 10.

Воздушная акробатика — относительно молодой вид спорта. С 2013 года в России стали проводить традиционный Кубок страны и другие турниры среди представителей разных регионов. В республике это направление развивается в разных городах, но чаще всех на всероссийские старты выезжают представительницы Уфы и Стерлитамака.

Самира Байтурина — воспитанница уфимского центра, она пришла в воздушную атлетику вслед за сестрой. Дважды представляла республику на всероссийском турнире в Москве. С этого сезона стала тренировать. При этом Самира продолжает и спортивную карьеру.

На тренировке работают по два наставника. Некоторые воспитанницы Индиры Тухватшиной уже выступают на соревнованиях. Но есть среди них и те, у кого первые состязания впереди.