В Башкирии начал курсировать «Поезд здоровья»

Один из них заехал в Аургазинский район. В передвижной поликлинике побывали уже больше 2,5 тысяч сельчан. Затем поезд здоровья отправится в Гафурийский район. Это так называемое стерлитамакское направление, всего в Башкортостане шесть маршрутов. Медпоезда курсируют уже шестой год по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Сельчанам не нужно далеко ехать, чтобы пройти обследование. При необходимости специалисты направляют пациентов на дополнительное лечение.

Изнутри и не скажешь, что это кабинет на колесах. Но здесь почти всё как в обычной поликлинике: определяют сахар и холестерин в крови, проводят ЭКГ, проверяют внутриглазное давление. Каждый вагон этого «поезда здоровья» оснащен современным оборудованием, а прием ведет целая бригада врачей.

Работают врачи Аургазинского района в тандеме с коллегами из Стерлитамака и Республиканской больницы имени Куватова. Среди них хирург-иностранец. Молодой специалист внимателен к каждому пациенту: консультирует, ставит диагноз и назначает лечение.

Супруги Карюковы пришли на прием вместе. Мужу больше девяноста, а жене — восемьдесят семь. Ездить на обследование в райцентр или в Уфу не могут. А тут сама поликлиника приехала почти к дому.

Прибыли на прием к врачам и марсиане — так в шутку называют себя жители соседней деревни Марс. Сельчанам из некоторых населенных пунктов организовали транспорт, чтобы люди могли пройти обследование.

В Башкортостане продолжают работу над модернизацией медицинского блока. Так, нынешней зимой глава республики Радий Хабиров вручил ключи от 14 передвижных медкомплексов российского производства.

Для нашей республики с очень большой и разветвлённой сельской инфраструктурой, безусловно, это хорошее подспорье. Новые передвижные медицинские комплексы мы будем использовать и в рамках наших «Поездов здоровья», которые очень востребованы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поезда здоровья доезжают в труднодоступные населенные пункты, чтобы медпомощь мог получить каждый житель республики. Причем бригады формируют с учетом социально значимых заболеваний.

Мы заезжаем и в труднодоступные территории. Самое главное, что формируются эти бригады в зависимости от запросов жителей – это первое, а второе – мы смотрим на заболеваемость на этой территории. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан