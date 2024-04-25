Волонтёры Уфы рассказали о поисках подростков спустя почти месяц их пропажи

Почти месяц волонтёры, добровольцы, экстренные службы, водолазы и просто неравнодушные ищут 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.
Напомним, подростки ушли из дома на прогулку ещё 30 марта. С тех пор судьба пропавших неизвестна. Ранее на берегу реки Белой были найдены рюкзаки мальчиков, а во льдах детский сапог.
Добровольцы «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части МЧС продолжают разбирать завалы топляка на воде. На реке также работают моторные лодки управления гражданской защиты Уфы и аварийно-спасательной службы Госкомитета по ЧС.
На этой неделе к поисковикам отряда присоединились неравнодушные жители Уфы с личным оборудованием — мощным квадрокоптером. Была повторно отсмотрена с воздуха акватория реки Белой по обеим сторонам от места пропажи, обследована береговая линия, отмечены точки, требующие особого внимания. Продолжают работу кинологические расчёты центра кинологической службы МВД. Поисковые собаки обследуют береговую линию и прилегающий к воде лесной массив.