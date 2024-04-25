Волонтёры Уфы рассказали о поисках подростков спустя почти месяц их пропажи

Почти месяц волонтёры, добровольцы, экстренные службы, водолазы и просто неравнодушные ищут 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Напомним, подростки ушли из дома на прогулку ещё 30 марта. С тех пор судьба пропавших неизвестна. Ранее на берегу реки Белой были найдены рюкзаки мальчиков, а во льдах детский сапог.