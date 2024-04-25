Глава Башкирии встретился с министром ОАЭ по вопросам изменения климата

В Дубае Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов, доктором Амной бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси. Они обсудили наращивание торговли халяльной продукцией АПК и расширение для неё доступа на рынки арабских стран.
Производители Башкортостана первыми в России прошли сертификацию в Роскачестве по стандарту «халяль». У республики есть опыт экспорта в Эмираты сельхозпродукции, в том числе мёда. Радий Хабиров, отметил, что у региона есть также значительный экспортный потенциал по зерну, говядине, растительному и рапсовому маслам.
Руководитель ведомства арабской страны отметила, что это предложение, безусловно, интересно Эмиратам. Также сторона заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Башкортостаном в совместных научных исследованиях в сфере охраны окружающей среды и производстве сельхозпродукции.