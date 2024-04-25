Глава Башкирии встретился с министром ОАЭ по вопросам изменения климата

Мы приехали к вам официальной делегацией Башкортостана с большими, серьёзными и долгосрочными намерениями. В ближайшее время мы планируем открыть представительство Башкортостана при Торгпредстве России в Объединённых Арабских Эмиратах. В последние годы сельскохозяйственная продукция из России, в частности, из нашей республики начала активно поставляться в государства исламского мира. Нам хорошо известны требования, которые предъявляются к поставке продукции по стандарту «халяль». И мы готовы обсуждать дальнейшее сотрудничество.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан