В Башкирии примут меры для борьбы с нелегальным завозом пчёл

В Башкортостане ужесточат контроль над нелегальным завозом пчел. Такое решение приняли в правительстве региона. Оно позволит не только популяризировать местные породы, но и обезопасить пасеки от тропилелапсоза – неизлечимой болезни, которая сейчас распространяется в соседних странах и южных регионах России.

Таким нехитрым способ Андрей Каюков старается сэкономить силы слабым после зимовки пчелам. На пасеке он с детства и весь алгоритм ухода знает наизусть. В последнее время отпускать пчёл от улья особенно опасно – так они могут заразиться болезнями.

Пчела летает везде. Воду пьют вместе. Моя пчела вот, допустим, вся пролеченная, все мероприятия проведены, но она соприкасается где-то на водоемах с той пчелой, которая инфекцию приносит, и фактически моя тоже не защищена. Андрей Каюков, пчеловод

Еще один способ сохранить пчелиное здоровье – обработка ульев. После зимы ее обязательно проводят на каждой пасеке.

Пересаживаем семью в чистый улей. Старый улей сушим, потом все скоблим, потом обрабатываю перекисью водорода 20%, то есть, покупаем в аптеке перекись, ее разводим один к трем, опрыскиваем, опять сушим, потом при пересадке новой семьи мы это все обжигаем. Сергей Кочемиров, пчеловод

При обжиге погибает 99 процентов бактерий. Но это не спасет от болезни тропилелапсоз. При ней клещ проникает в пчелиный расплод. Личинки погибают, не успев вылупиться. Из соседних стран болезнь уже проникла в южные регионы России. В Башкортостане её пока нет, но борьба уже идет. Правительство региона приняло решение пресечь нелегальный завоз пчел на территорию республики. Ведь если клещ окажется на одной пасеке, моментально заразятся и другие.

Этот клещ может размножаться – как самки, так и самцы. То есть одно насекомое, попавшее на пасеку к пчеловоду, может в итоге заразить всю пасеку. Период форезии клеща Тропи очень короткий: двое-трое суток, и клещ способен к размножению. Алексей Самойлов, председатель Башкортостанского отделения Союза пчеловодов России

Особо широко болезнь распространена в Узбекистане. Башкирские пасечники нередко закупали оттуда пчёл. Но благодаря принятым мерам риски значительно снижаются, если не исчезают полностью.