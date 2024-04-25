В Башкирии примут меры для борьбы с нелегальным завозом пчёл

В Башкортостане ужесточат контроль над нелегальным завозом пчел. Такое решение приняли в правительстве региона. Оно позволит не только популяризировать местные породы, но и обезопасить пасеки от тропилелапсоза – неизлечимой болезни, которая сейчас распространяется в соседних странах и южных регионах России.
Таким нехитрым способ Андрей Каюков старается сэкономить силы слабым после зимовки пчелам. На пасеке он с детства и весь алгоритм ухода знает наизусть. В последнее время отпускать пчёл от улья особенно опасно – так они могут заразиться болезнями.
Еще один способ сохранить пчелиное здоровье – обработка ульев. После зимы ее обязательно проводят на каждой пасеке.
При обжиге погибает 99 процентов бактерий. Но это не спасет от болезни тропилелапсоз. При ней клещ проникает в пчелиный расплод. Личинки погибают, не успев вылупиться. Из соседних стран болезнь уже проникла в южные регионы России. В Башкортостане её пока нет, но борьба уже идет. Правительство региона приняло решение пресечь нелегальный завоз пчел на территорию республики. Ведь если клещ окажется на одной пасеке, моментально заразятся и другие.
Особо широко болезнь распространена в Узбекистане. Башкирские пасечники нередко закупали оттуда пчёл. Но благодаря принятым мерам риски значительно снижаются, если не исчезают полностью.
Опасная инфекция вынуждает башкирских пчеловодов полностью перейти на местные породы. Ограничения на ввоз чреваты дефицитом пчел. Но на количестве меда это никак не отразится: Башкортостан остается лидером по производству сладкого продукта среди регионов России.