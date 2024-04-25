В Башкирии потерялись грибники

В Башкирии зафиксировали первый в этом году случай пропажи грибников в лесу. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

24 апреля в Краснокамском районе недалеко от деревни Большая Амзя мужчина отправился за грибами и заблудился. Дорогу домой он смог найти сам.

Подобный случай произошёл в Уфимском районе. В лес возле села Дмитриевка отправились три человека, но вернулись только двое. В лесу заблудилась женщина. Выбраться она смогла самостоятельно.

А в Аургазинском районе в селе Семенкино в лесу заблудилась целая семья. Они нашли дорогу домой самостоятельно только вечером.