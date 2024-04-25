В Башкирии заблудившийся грибник всю ночь прождал помощь на пеньке

Накануне, 24 апреля, в Янаульском районе пропал грибник. Он отправился в лес и заблудился.

Когда мужчина понял, что не может найти дорогу домой, он позвонил брату и сообщил о происшествии. В тот вечер пропавшего найти не удалось. Вскоре телефон мужчины оказался недоступен.

На следующий день утром к поискам подключились сотрудники Госкомитета по ЧС. В 4 км от села Вояды был найден автомобиль мужчины, а уже днём нашли самого грибника. Медики оказали ему первую помощь, ведь мужчина сильно замёрз и обессилил.