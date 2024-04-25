ФК «Уфа» уступил «Чайке» на выезде

Футбольный клуб «Уфа» с поражения начал второй круг «золотой группы» Второй лиги. Наша команда гостила у «Чайки» в селе Песчанокопском. Уфимцы стартовали в игре неплохо, создав несколько голевых моментов, но первый тайм завершился в пользу хозяев – Святослав Кожедуб отправил мяч в «девятку» ворот Олега Баклова.
Во втором тайме «Уфа» пыталась отыграться, но забить так и не смогла – 0:1, ещё одно гостевое поражение. «Уфа» опустилась на третье место. Следующий матч подопечные Евгения Харлачёва проведут дома, в воскресенье они сыграют с лидером турнира «Новосибирском».