ФК «Уфа» уступил «Чайке» на выезде

Футбольный клуб «Уфа» с поражения начал второй круг «золотой группы» Второй лиги. Наша команда гостила у «Чайки» в селе Песчанокопском. Уфимцы стартовали в игре неплохо, создав несколько голевых моментов, но первый тайм завершился в пользу хозяев – Святослав Кожедуб отправил мяч в «девятку» ворот Олега Баклова.