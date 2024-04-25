Житель Уфы убил отца из-за упрёков и претензий

В Уфе перед судом предстал 37-летний местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве отца.

В октябре прошлого года в полицию пришло сообщение о трупе 60-летнего мужчины в гараже. На теле несчастного было обнаружено большое количество ножевых ранений. Оказалось, к преступлению причастен сын убитого.

По версии следствия, между родственниками возникла ссора на почве высказанных отцом упрёков и претензий в сторону сына. Особенно мужчину возмутил кредит с большой переплатой. На возмущения сын ответил ножом. Он убил отца, закрыл гараж и сбежал. Тревогу забила жена погибшего. Сын вернулся и помогал женщине и младшему брату искать отца.