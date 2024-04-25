В Москве состоялась презентация научного журнала «Башкирский край»

Она приурочена к 160-летию Национального музея Республики Башкортостан. Главный редактор журнала Светлана Воробьева познакомила присутствующих с историей создания издания, с особенностями работы редакции. На момент проведения презентации вышло пять номеров: четыре номера в 2023 году и один, юбилейный, номер в этом году.