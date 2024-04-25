Пожароопасный сезон в Башкортостане: что нужно знать жителям республики

Апрель. Большая вода отступила. Вместе с тем растет опасность возникновения природных пожаров. Как избежать трагедии? Что делать, если стал очевидцем возгорания? Готова ли спецтехника и хватает ли людей?

На эти и другие вопросы в прямом эфире на телеканале БСТ ответили представители профильных министерств и ведомств в ходе брифинга.

Как проходит паводок в Башкирии?

На реках Башкирии пики подъема уровня воды пройдены. В Уфе на Белой максимальный уровень уже прошел. Сейчас ее уровень составляет 553 сантиметра.

Паводок в Башкирии был пройден благополучно?

Да, республика начала противопаводковые мероприятия раньше прихода большой воды, еще в феврале. Был проведен мониторинг, заранее проводились взрывные работы, распиловка и чернение льда, что позволило минимизировать последствия паводка

Как паводок повлиял на лесные территории?

Единственный ущерб наблюдали в Ашкадарском питомнике Стерлитамакского лесхоза. В целом лесные насаждения от паводка не пострадали.

Какую помощь Башкирия оказала Оренбуржью?

Когда у соседей случилась беда, Радий Хабиров поручил немедленно отправить помощь в соседний регион. Была отправлена группировка из 33 спасателей и 10 единиц техники. Итоги их слаженной работы: более 100 тысяч тонн откачанной воды, 216 тонн питьевой воды доставлено в Оренбуржье. Местные власти отметили республику особыми благодарностями за помощь в прохождении сильного паводка.

Как прошли водохранилища Башкирии период паводка?

В Башкирии насчитывается 491 гидротехническое сооружение. Ежегодно на подобных объектах проводятся противопаводковые тренировки. В этом году приток воды был выше обычного, но все водохранилища сработали в плановом режиме. Основные водохранилища сейчас работают в режиме наполнения, что говорит о стабильной работе всех систем.

Какие прогнозы дают башкирские синоптики?

Максимальный уровень на основных реках республики - Белая и Уфа - был достигнут еще на прошлой неделе. Сейчас уровень воды спадает. Что касается пожароопасного сезона, по прогнозам с мая по сентябрь в части температуры и количества осадков каких-то особых аномалий ждать не стоит. Лишь в июле температура будет выше нормы, а осадков ожидается меньше, чем обычно. Наиболее неблагоприятны - июль и август, прежде всего из-за отсутствия осадков. В августе большинство районов южной и западной частей республики будут подвержены природным пожарам. Особо опасные районы: Стерлитамакский, Мелеузовский, Кугарчинский, Белорецкий, Абзелиловский и Хайбуллинский.

Как работает система “Лесохранитель”, с помощью которой специалисты следят за возникновением природных пожаров?

После сильных пожаров 2021 года в Башкирии была усовершенствована система мониторинга природных пожаров. Система “Лесохранитель” подключена к 14 онлайн-камерам, которые установлены в самых пожароопасных районах республики. Но это только одна из ступеней мониторинга. Еще специалисты следят за пожарами из космоса: так есть возможность отслеживать пожары по термическим точкам на карте. С каждым годом эта система становится еще лучше. Также не стоит забывать о системе авиационного мониторинга. В этом году уже отлетали 14 полетов. Используются малообъемные летательные аппараты, а также специальный вертолет. Одновременно могут взлететь от 2 до 4 летательных аппаратов. Самолеты могут приземляться на необорудованные аэродромы.

С 27 апреля в Башкирии устанавливается особый противопожарный режим. Что он подразумевает?

На этот период устанавливаются дополнительные требования безопасности: запрет на посещение лесов, разжигание костров и сжигание мусора. Контроль за соблюдением этих правил будет ужесточен, увеличиваются штрафы - от 10000 до 20000 рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 30000 до 60000. Юридическим лицам придется заплатить 400000 рублей и больше. В прошлом году органами местного самоуправления по статье 6.3 КоАП РБ было составлено порядка 2500 протоколов. Деньги, которые государство получает от штрафов, идут на покупку противопожарной техники: ранцы, автобусы и многое другое.

Какие подразделения в первую очередь обеспечивают техникой?

В первую очередь оснащали подразделения Зауралья - там происходит наибольшее количество пожаров. Причем помогали не только пожарным, но и добровольцам. Были приобретены более 1100 ранцевых огнетушителей, мобильные резервуары для воды. В случае необходимости их можно перебрасывать, чтобы создать резерв для заправки ранцевых огнетушителей.

Готовы ли природные парки к пожароопасному сезону?

В природных парках сейчас проведена вся подготовка и ревизия противопожарного оборудования. На сегодняшний день все службы готовы.

Какие учения проводились в рамках подготовки к пожароопасному сезону?

Учения проводились в том числе на выездах - например, в Нуримановском районе была проведена полная проверка готовности людей и техники. С учетом резкого потепления это особенно актуально. В этом году благодаря проведенной работе было зафиксировано только 2 лесных пожара и 91 случай горения сухой травы. В первую очередь убирается трава вдоль дорог, проводится опашка земли вокруг населенных пунктов и лесов.

Какой техникой обладает Минлесхоз Башкирии?

По нормативам у министерства есть 185 единиц специальной техники, в том числе тракторы, бульдозеры и так далее. Словом, республика обеспечена техникой на 100 процентов. Лесопатрульной техники тоже хватает: сейчас на 3 инспектора в ведомстве приходится 1 машина. Кроме того, на период пожароопасного сезона специалистам министерства будет повышена зарплата. А еще 288 человек прошли обучение по специальной программе. Благодаря этому каждый из них теперь может возглавить работу специальной группировки по тушению крупных природных пожаров.

Пожарно-спасательный вертолет в России есть только в Москве и в Башкирии. Насколько он эффективен?

Вертолет был разработан в Башкирии, более 40 раз его применяли при решении определенных задач, в том числе 18 раз при тушении пожаров. А в прошлом году пилоты героически спасли с вершины горы в Белорецком районе спасателей, которые оказались отрезаны огнем.

Как Роспотребнадзор Башкирии контролирует качество воздуха при природных пожарах?

Вся информация о пожарах вблизи населенных пунктов и в них анализируется специалистами, оцениваются риски ухудшения условий проживания и угрозы жизни и здоровью граждан республики. Проводятся лабораторные исследования проб воздуха на границе населенных пунктов в мобильной лаборатории экологического контроля Центра гигиены и эпидемиологии. В первую очередь устанавливается источник возгорания для определения, на какие загрязнители проводить исследования. Например, при возгорании нефтепродуктов и леса показатели будут разные. Оцениваются погодные условия- роза ветров, для того чтобы рассчитать динамику распространения задымления в сторону жилья. Мобильная лаборатория работает круглогодично, как по обращениям граждан так и проводит мониторинговые исследования по всей республике..

Какие меры профилактики должны соблюдать граждане?

По России каждые 2 минуты в майские праздники происходит пожар: горит сухая трава и мусор. При уборке своего садового, земельного участка необходимо сжигать мусор, соблюдая все требования по расстоянию огня от строений. А с 27 апреля со вступлением особого противопожарного режима открытый огонь и вовсе запрещен. В этом случае органы местного самоуправления должны предусмотреть места для складирования и последующего возможного сжигания после отмены режима.

Что грозит людям за нарушение особого режима?

Все зависит от тяжести нарушения. В первую очередь, с гражданином проводится разъяснительная работа, чтобы человек задумался о последствиях, ответственности и знал, что делать с возможным возгоранием. Но стоит помнить: во время действия особого режима КоАП исключает возможность предупреждения, а штрафы большие.

Какие меры безопасности нужно соблюдать в лесу?

Прежде всего специалисты до начала сезона проводят профилактические беседы в школах с детьми. Такие беседы проводятся с садоводами и охотниками. Что касается штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесу, для граждан от составляет от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 110 тысяч рублей, для юрлиц - от 600 тысяч до 2 млн рублей. Максимальное наказание предусматривает возбуждение уголовного дела с наказанием до 10 лет лишения свободы.

Зауралье - особая пожароопасная зона. Какие меры безопасности применяют там?

Там стоят отдельные камеры лесного мониторинга, укомплектован новый инвентарь. Кроме того, Зауралье входит в постоянный маршрут авиамониторинга.

Насколько охотно волонтеры принимают участие в тушении пожаров?

Местные жители охотно помогают спасатели. Сейчас обучено уже более 2000 волонтеров, которые готовы выйти “в поле”.

Эффективны ли минерализованные полосы - специально вспаханные участки земли?

Это один из самых эффективных способов борьбы с огнем. Во-первых, это одно из обязательных требований. В 187 населенных пунктах Башкирии, которые подвержены угрозе распространения лесных пожаров ширина опашки должны быть не менее 10 метров. В этом списке самые опасные точки региона. Чем выше класс опасности, тем больше риски возникновения пожара. Минерализованную полосу нужно обновлять не только весной, но и осенью, так как за лето земля высыхает и зарастает травой.

Насколько обеспечены пожарными извещателями жители республики?

На сегодняшний день 15 категорий граждан получают извещатели бесплатно. Ежегодно на эти цели выделяется около 15 миллионов рублей, уже выдано более 600 тысяч извещателей. Эта маленькая мини-сирена спасла порядка 1000 жизней, в том числе 500 детей. Пренебрегать таким простым средством безопасности нельзя: лучше установить его и избежать страшной трагедии.

Куда обращаться очевидцам природного пожара?

Оцените масштаб пожара. Если вы понимаете, что ветер сильный, и очаг распространяется слишком быстро - предупредите людей, которые находятся рядом, эвакуируйтесь и позвоните по телефонам 101 или 112. По возможности дождитесь экстренные службы в безопасном месте. А еще можно скачать специальное приложение, сфотографировать пожар и отправить все материалы оператору. Ваша геолокация будет определена автоматически.

Как правильно жарить шашлыки на своем участке во время особого режима?

Надежно установите мангал, чтобы исключить его опрокидывание. Соблюдайте расстояние до построек - не менее 5 метров и очистите место для приготовления в радиусе 2 метров от горючих материалов. Уберите из шашлычной зоны все легковоспламеняющиеся предметы. Под рукой имейте средства пожаротушения: вода, земля и лопата. Приготовление шашлыка на закрытом мангале, установленным стационарно на древесных углях будет расцениваться как приготовление пищи в своем жилом доме. И инспектор государственного пожарного надзора, если видит, что нет угрозы распространения огня, не будет привлекать к административной ответственности. Если же нормы пожарной безопасности будут нарушено, то нарушителю грозит штраф.