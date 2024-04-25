В Башкирии проходят соревнования всероссийского проекта «Вызов первых»

Отобранные ребята будут выступать непосредственно в окружных мероприятиях. Но попадут туда не все регионы, только лучшие из лучших. И я верю в наших ребят, что они станут именно той командой, представляющей Республику Башкортостан, округ на всероссийском этапе.

Ранис Хасанов, председатель регионального отделения «Движения Первых»