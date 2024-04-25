В Башкирии проходят соревнования всероссийского проекта «Вызов первых»

Спортсмены со всех районов республики соревнуются в региональном этапе всероссийского проекта «Вызов первых». Подобное мероприятие проходит одновременно в 89-ти регионах страны.
В течение двух дней в центре Римы Баталовой за победу борются 37 команд, в каждой из которых по 8 спортсменов. Участники проходят различные испытания: такие, как бег, подтягивание, метание мячей, а также командные виды спорта. Соревнования проводятся в четырёх возрастных категориях.
Подобные старты проходят впервые. Отныне «Вызов первых» станет ежегодным мероприятием по всей стране. Команды победителей регионального этапа примут участие во всероссийском старте в Казани.