В Башкирии проходят соревнования всероссийского проекта «Вызов первых»

Спортсмены со всех районов республики соревнуются в региональном этапе всероссийского проекта «Вызов первых». Подобное мероприятие проходит одновременно в 89-ти регионах страны.

В течение двух дней в центре Римы Баталовой за победу борются 37 команд, в каждой из которых по 8 спортсменов. Участники проходят различные испытания: такие, как бег, подтягивание, метание мячей, а также командные виды спорта. Соревнования проводятся в четырёх возрастных категориях.

Отобранные ребята будут выступать непосредственно в окружных мероприятиях. Но попадут туда не все регионы, только лучшие из лучших. И я верю в наших ребят, что они станут именно той командой, представляющей Республику Башкортостан, округ на всероссийском этапе.

Ранис Хасанов, председатель регионального отделения «Движения Первых»

Подобные старты проходят впервые. Отныне «Вызов первых» станет ежегодным мероприятием по всей стране. Команды победителей регионального этапа примут участие во всероссийском старте в Казани.

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