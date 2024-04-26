В Башкирии остаются подтопленными 800 участков

Специалисты Госкомитета по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе. Так, по данным на 26 апреля, новых сообщений о подтоплении талыми водами не поступало.
При этом за всё время паводкоопасного периода поступило 951 обращение о подтоплении. Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
— на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района, динамика уровня воды за сутки +30 см, текущий уровень 164 см, выход реки на пойму 480 см;
— на реке Стерля в городе Стерлитамаке, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 291 см, выход реки на пойму 445 см;
— на реке Буй в городе Нефтекамске у села Амзя, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 54 см, выход реки на пойму 580 см;
— на реке Кармасан в селе Старогумерово Кушнаренковского района, динамика уровня воды за сутки +7 см, текущий уровень 88 см, выход реки на пойму 390 см.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 18 см, текущий уровень 539 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 11 см, текущий уровень 510 см, выход реки на пойму 830 см.
На контроле остаются 11 ситуаций в шести муниципальных районах: Бакалинском, Баймакском, Бижбулякском, Миякинском, Чишминском и городе Уфе. Подтоплено 10 участков автодорог, 3 низководных моста, остальные случаи связаны с подтоплениями 1 садового дома и 804 садовых участков.