В Башкирии остаются подтопленными 800 участков

Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 18 см, текущий уровень 539 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 11 см, текущий уровень 510 см, выход реки на пойму 830 см.