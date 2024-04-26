Парламент Башкирии будет сотрудничать с Белгородской областью и ДНР

Завтра в Таврическом дворце, где в начале 20 века проходило первое заседание Думы, состоится заседание Совета законодателей России при Федеральном Собрании. Сегодня же в рамках всероссийского парламентского форума был подписан ряд соглашений. Госсобрание республики будет сотрудничать с Белгородской областной Думой и Народным Советом ДНР. Соглашения предполагают обмен опытом, создание совместных комиссий и рабочих групп, проведение конференций, встреч и консультаций, обмен официальными делегациями.