В Уфе стартовал паллиативный медицинский форум

В Уфе начал работу IX Образовательный паллиативный медицинский форум в Приволжском федеральном округе. Специалисты собрались в столице Башкортостана для того, чтобы обменяться опытом, определить направления для дальнейшего развития.
Паллиативная помощь – это комплекс медицинских процедур, которые помогают пациентам перенести неизлечимые или хронические заболевания. Уфа выбрана для проведения форума неслучайно. В минувшем году в столице Башкортостана открылся хоспис. Это самый крупный и единственный в России паллиативный стационар, построенный с нуля, а значит, здесь изначально всё было продумано под нужды подопечных. Хоспис – это не больница, а дом. И находятся там не пациенты, а подопечные. Здесь не лечат, а помогают облегчить страдания. Такова философия Уфимского хосписа.
На уфимском форуме главным врачам онкологического диспансера, Белорецкой центральной больницы и Стерлитамакской детской больницы вручили ключи от автомобилей, приобретенных в рамках программы развития паллиативной помощи. Машины предназначены для выездной патронажной службы.