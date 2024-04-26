В Уфе стартовал паллиативный медицинский форум

Паллиативная помощь – это комплекс медицинских процедур, которые помогают пациентам перенести неизлечимые или хронические заболевания. Уфа выбрана для проведения форума неслучайно. В минувшем году в столице Башкортостана открылся хоспис. Это самый крупный и единственный в России паллиативный стационар, построенный с нуля, а значит, здесь изначально всё было продумано под нужды подопечных. Хоспис – это не больница, а дом. И находятся там не пациенты, а подопечные. Здесь не лечат, а помогают облегчить страдания. Такова философия Уфимского хосписа.