В Уфе прошел вечер памяти к 100-летию писателя Рамазана Кутушева

В Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения известного писателя, журналиста и участника Великой Отечественной войны Рамазана Кутушева. В мероприятии приняли участие друзья, близкие, родственники и коллеги мастера пера.

В 1942 году еще совсем молодым он отправился на фронт, дошел до Берлина, где и встретил победу. После войны ему как подполковнику предлагали различные высокие должности, но он решил вернуться в родную республику. Трудился в Президиуме Верховного Совета БАССР, партийных органах и редакциях газет. И большое внимание уделял воспитанию подрастающего поколения.