В Уфе пьющая мать держала детей в нечеловеческих условиях

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы. Её обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
У женщины есть три ребёнка в возрасте от 5 до 16 лет. При этом нерадивая мать злоупотребляла алкоголем и совсем не заботилась о детях. Они находились в антисанитарных условиях, постоянно становились свидетелями и участниками драк и скандалов.
Сейчас горе-мать находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в детский центр для оказания психологической помощи и реабилитации.