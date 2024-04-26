В Уфе пьющая мать держала детей в нечеловеческих условиях

У женщины есть три ребёнка в возрасте от 5 до 16 лет. При этом нерадивая мать злоупотребляла алкоголем и совсем не заботилась о детях. Они находились в антисанитарных условиях, постоянно становились свидетелями и участниками драк и скандалов.