В Стерлитамаке открылось новое отделение школы по единоборствам

Директор – сама мастер спорта международного класса, за плечами 30 лет тренерской работы. В клубе занимаются более 350 детей. Защищают честь города, являются членами сборной республики, победителями первенств города и Башкортостана в разных возрастных категориях.

Чтобы детям было комфортно заниматься и как можно больше смогли тренироваться, и открыли дополнительный филиал. Одна из главных ценностей клуба – доступность спорта для всех, независимо от социального положения и возможностей. Поэтому решили открыть дополнительные группы для детей из семей СВО, а также малоимущих и семей со сложными жизненными обстоятельствами.