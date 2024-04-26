В Башкирии мужчина убил женщину и обнимал её труп

Жуткая история произошла в Салавате. 37-летний местный житель забил 39-летнюю женщину до смерти. Подробности сообщает ИА «Башинформ».
На улице Калинина ночью между спутниками произошла ссора на улице. Как сообщили очевидцы, мужчин начал избивать женщину, повалил её на землю. В порыве эмоций он попытался надеть на спутницу сорванный носок, но женщина не смогла скоординировать движения ног. Мужчина разозлился и поволок её за волосы.
На место происшествия вызвали полицейских. Они смогли установить, где проживает пара. Вскрыв дверь с помощью спасателей, в квартире они обнаружили бездыханный труп женщины, который обнимал убийца.
По данным регионального следственного управления, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть женщины, доставлен мужчина, с которым проводятся следственные действия.