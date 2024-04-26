В Башкирии мужчина убил женщину и обнимал её труп

На улице Калинина ночью между спутниками произошла ссора на улице. Как сообщили очевидцы, мужчин начал избивать женщину, повалил её на землю. В порыве эмоций он попытался надеть на спутницу сорванный носок, но женщина не смогла скоординировать движения ног. Мужчина разозлился и поволок её за волосы.