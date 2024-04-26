В Стерлитамаке завершился 33-й концертный сезон филармонии

С аншлагом завершился 33-й концертный сезон филармонии Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Его посвятили Году семьи. Солисты филармонии исполняли песни о любви к своим родным.
Особенно зрителям понравилось выступление артистов со своими детьми и семейных пар филармонии. Зрителям представили два премьерных танца – белорусский и абхазский.
В фойе гостей ждали мастер-классы от юго-западного центра «Семья» и фотозона. Вырученные средства направят в поддержку Оренбургской области.