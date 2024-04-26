Футбольный фестиваль из Башкирии стал победителем конкурса проектов «Ты в игре»

Футбольный фестиваль «Олотау йыйыны» стал победителем всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в номинации «Наш спорт здесь». Конкурс был организован Министерством спорта Российской Федерации.

«Олотау йыйыны» – традиционный турнир по мини-футболу среди сельских команд. Организаторами турнира являются жители деревни Кутуево Учалинского района Республики Башкортостан. Ежегодно турнир по мини-футболу проходит у горы Олотау, а «йыйын» переводится с башкирского как «народный праздник». Турнир начал свою историю в 2019-м году.