В Уфе стартует заключительный волейбольный тур плей-аута Суперлиги

Большой волейбол в Уфе! Сегодня в столице Башкортостана на стадионе «Динамо» стартует заключительный тур плей-аута Суперлиги. Уфимский «Урал», нижегородский АСК, «Нефтяник» из Оренбурга и нижневартовский «Югра-Самотлор» проведут круговой турнир, каждая команда сыграет с каждой по три матча.

Соперником «Урала» сегодня станет «Югра-Самотлор», игра стартует в 19:00. В субботу уфимцы сыграют с «Нефтяником», а в воскресенье — против АСК, начало обоих матчей в 18:00. Две другие игры начнутся в 15 часов. «Урал» уже гарантировал себе место в Суперлиге на следующий сезон и постарается сохранить тринадцатое место.