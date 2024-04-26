Сборная Башкирии по борьбе на поясах провела сборы в Шаранском районе

Команда республики по борьбе на поясах провела сборы в Шаранском районе. Тренировки проходили в загородном оздоровительном лагере «Бригантина». Туда отправились юноши и девушки не старше 17 лет: победители и призеры первенства Башкортостана. Всего 38 спортсменов.

Они готовились к следующему этапу соревнований. В Астрахани в начале мая стартует первенство страны по борьбе на поясах. Атлеты работали на сборах под руководством чемпионки мира, старшего тренера юношеской команды Альфии Алимгужиной.