Сборная Башкирии по борьбе на поясах провела сборы в Шаранском районе

Команда республики по борьбе на поясах провела сборы в Шаранском районе. Тренировки проходили в загородном оздоровительном лагере «Бригантина». Туда отправились юноши и девушки не старше 17 лет: победители и призеры первенства Башкортостана. Всего 38 спортсменов.
Они готовились к следующему этапу соревнований. В Астрахани в начале мая стартует первенство страны по борьбе на поясах. Атлеты работали на сборах под руководством чемпионки мира, старшего тренера юношеской команды Альфии Алимгужиной.
На сборах ребята тренировались по несколько раз в день в спортзале и на открытой площадке. Также для спортсменов принимающей стороной были организованы выезды в бассейн села Шаран и экскурсия на Шаранское водохранилище.