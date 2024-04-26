Жильё сиротам и газификация СНТ: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил по возможности увеличить финансирование на предоставление жилья сиротам. Об этом речь зашла на оперативном совещании в Правительстве. Власти региона также обсудили работу по догазификации населенных пунктов и садовых товариществ и рассказали о готовности летних лагерей к приёму школьников.

Оперативное совещание вопреки всем традициям провели не в начале, а в конце недели. Перед предстоящими праздниками власти подвели итоги насыщенных рабочих будней. На этой неделе сразу три башкирские делегации побывали с визитом в Азербайджане, Узбекистане и Арабских Эмиратах. В Дубай поездку возглавил Радий Хабиров. По его словам, только за последний год товарооборот между Башкортостаном и Эмиратами вырос в пять раз.

Мы как раз обсудили вопросы о поставке сельхозпродукции, потому сами Арабские Эмираты обеспечивают себя сельхозпродукцией только на 25%, всё остальное им привозят. Так, кстати, есть определённое требование, которое мы, кстати, выполняем, те же требования халяль, к примеру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Развитие внешних связей помогает укреплять экономику, что в нынешних условиях особенно важно для решения внутренних задач. Радий Хабиров поручил Минфину и Минстрою по возможности увеличить финансирование программы по обеспечению детей-сирот жильём. В этом году квадратные метры получат 750 подопечных детдомов. К 2030 году — не менее 5000 человек.

Еще одно социальное обязательство — газификация населенных пунктов. Власти уже начали работу по проведению голубого топлива в садовые товарищества. Трубы до земельных участков доведут бесплатно. А вот по программе догазификации к газу подключили 43,5 тысячи домов.

Еще одна приоритетная задача, которую Радий Хабиров ставит перед главами муниципалитетов все последние недели, — чистота городов и районов. Увы, даже после критики главы республики чиновники на местах не справляются с этой работой хорошо, даже несмотря на субботники.

Одни и те же муниципалитеты так активно не хотят этим заниматься. Главу Кумертау, когда назначали, предупреждали: тут нет курсов молодого бойца, сразу надо включаться. В понедельник снова проверьте. Не справляются — примем меры. Главам муниципалитетов не надо быть великими публичными политиками, делом занимайтесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Порядок Радий Хабиров поручил навести в детских лагерях в канун предстоящего летнего сезона. Всего с 1 июня к работе приступят почти 1800 организаций отдыха, через которые пройдут порядка полумиллиона школьников, в том числе дети участников СВО. Наряду с башкирскими учащимися их посетят и юные жители Донбасса. В ближайшее время в республику приедут дети, пострадавшие от паводка в Оренбургской области.

У нас сейчас заезжают 250 детей из Оренбурга, 500 детей из Белгорода, сейчас мы ждём 1,5–2 тыс. детей Донецкой и Луганской республик. Будем помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

28 апреля по всей республике пройдет день поминовения. Радий Хабиров поручил руководителям муниципалитетов организовать транспорт к кладбищам, чтобы жители смогли беспрепятственно навестить места захоронения своих близких.