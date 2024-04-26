В Уфе открывается новая хоккейная школа «Красная Машина Юниор»

Она будет базироваться в центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, этот спортивный объект начал функционировать в феврале этого года.

Новая хоккейная арена, европейский размер площадки, хороший лёд — есть все условия для того, чтобы в новом центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина заработала хоккейная школа. Уже сейчас начнётся формирование групп, а в августе-сентябре хоккеисты смогут начать тренировки.

Учитывая, что такая площадка появилась, есть материальная основа, нужно её насытить содержанием. И это содержание мы увидели в правильной организации подготовки детей. Рустем Ахунов, член попечительского совета хоккейной школы «Красная Машина Юниор Уфа»

У нас республика очень спортивная, благодаря руководству появляется много спортобъектов, благодаря руководству Газпрома и республики появляется много объектов. Александр Мельников, член попечительского совета хоккейной школы «Красная Машина Юниор Уфа»

Всего в школе будет организовано три возрастные группы, на занятия приглашаются дети 2018-го, 2019-го и 2020-го годов рождения. Как отметили спикеры, юные спортсмены будут заниматься по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

Есть программа «Красная машина», мы взаимодействуем с ФХР, также есть ХК «Уфа», где мы занимаемся развитием массового хоккея, наши отношения перетекли уже в развитие профессиональной школы. Антон Матрёнин, генеральный директор хоккейной школы «Красная Машина Юниор Уфа»

В каждой группе будет заниматься около тридцати ребят. Также к каждой команде будет прикреплено три тренера, плюс специалист по вратарям.

Некоторые моменты будем адаптировать, формируется тренерский штаб, будем подстраивать процесс, опираясь на программу, которая соответствует федеральному стандарту. Дмитрий Цыбин, директор по стратегическому развитию хоккейной школы «Красная Машина Юниор Уфа»