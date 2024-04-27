Радий Хабиров написал диктант по башкирскому языку

Сегодня, 27 апреля, в военно-патриотическом парке «Патриот» состоялся диктант по башкирскому языку. В образовательном мероприятии принял участие Глава Башкирии.
Радий Хабиров написал диктант вместе с десятиклассниками, участниками военных сборов из Белорецкого и Мелеузовского районов, директорами школ РБ и основателями акции. Текст диктанта читал народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев.
Международная образовательная акция проводится для привлечения внимания широкой общественности к изучению родного языка, повышения языковой культуры, продвижения и популяризации башкирского языка в Башкортостане, регионах России и зарубежных странах. В этом году акция проходит в 10-й раз.