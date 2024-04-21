Наводнение в Оренбурге: как Башкирия помогает соседнему региону

Наводнение в мегаполисе было бы куда серьезнее, если бы большая вода не прорвала дамбу в Орске, который находится выше по течению Урала. Приняв основной удар на себя, он спас столицу от крупнейшего потопа. Устранять последствия сводный отряд из Башкортостана будет до особого распоряжения. У нас же в республике до наихудшего сценария половодья не дошло, пик паводка ожидается в эти дни, после чего большая вода начнет уходить. Ситуацию продолжают держать на контроле.