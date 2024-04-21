Наводнение в Оренбурге: как Башкирия помогает соседнему региону

Вот уже вторую неделю башкирские спасатели помогают пострадавшим от сильнейшего наводнения в Оренбургской области. По поручению Радия Хабирова в соседний регион прибыл сводный отряд из Башкортостана. Спасатели в круглосуточном режиме оказывали помощь жителям Орска и Оренбурга, где под водой оказались тысячи домов. Подробности – в нашем специальном репортаже.
Такого мощного паводка жители Оренбургской области на своём веку не припомнят. В этом году река Урал разбушевалась и поднялась до небывалого уровня в 12 метров. Все попытки местных жителей, волонтёров и спасателей остановить большую воду, отсыпав дополнительные дамбы, были тщетны. Сады, частные дома и коттеджные поселки один за другим уходили под воду. Дальше паводок вплотную подошёл к многоквартирным домам, затопив первые этажи. Власти были вынуждены объявить масштабную эвакуацию. Тех, кто не успел своевременно покинуть зону бедствия, вывозили на лодках. Спасали не только людей, но и домашних животных.
Сирены в городе не смолкали. На помощь соседям по поручению Радия Хабирова выехал сводный отряд Республики Башкортостан. Спасателям приходится работать в круглосуточном режиме. Откачку воды производят сразу в нескольких районах Оренбурга.
Из-за паводка на подтопленных территориях пришлось отключить электричество и подачу воды. Её пока нельзя использовать даже для технических нужд, не говоря уже про употребление в пищу. И это стало второй большой проблемой.
Конвейер на заводе по розливу Красноусольской минеральной воды в Гафурийском районе работает в две смены. Производительность в сутки – 80 тысяч бутылок по полтора литра, и это не считая тары другого объёма. На отдельных поддонах – гуманитарная помощь для жителей Орска. Из-за прорыва дамбы город также отключили от водоснабжения.
В тот момент, когда первую фуру полностью загрузили 20 тоннами питьевой воды, в Красноусольский из Уфы прибыл и второй большегруз. В сопровождении спецавтомобиля гумконвой выдвигается в Орск. Путь неблизкий. И в пункт назначения мы доезжаем глубокой ночью. Разгрузка начинается с раннего утра. Всего на территории Орска открыты несколько таких пунктов, куда привозят гуманитарную помощь со всей России. Кроме воды, это постельные принадлежности, продукты питания, средства личной гигиены.
Уровень воды на улицах Орска постепенно снижается, обнажая последствия небывалого паводка. Перед стихией не устояли даже трамвайные пути, которые буквально смыло. Повреждены тысячи домов и зданий, повалены линии электропередач. Где-то уже начались ремонтные работы, где-то они ещё только предстоят. Мы тем временем следуем за военными, которые развозят красноусольскую воду местным жителям. Пока жители стоят в очереди за гуманитаркой из Башкирии, успеваем поговорить с ними о наболевшем.
Несколько грузовых автомобилей делают по 6-7 рейсов в день по старому городу. Питьевой водой Башкортостан будет поддерживать соседей столько, сколько потребуется.
Пятый день подряд в круглосуточном режиме сводный отряд Республики Башкортостан продолжает работу на затопленных территориях Оренбурга. Микрорайон «Солнечный» жилого комплекса «Изумрудный город» сейчас больше похож на Венецию. Только вместо гондол тут резиновые лодки. Для жителей большая вода стала полной неожиданностью. Раньше паводок сюда не доходил, но на этой раз река Урал разлилась до рекордного уровня.
Сводный отряд в составе 33 человек и 10 единиц техники работает в круглосуточном режиме. Постепенно удается снизить уровень воды, откачивая по 500 кубометров в час. Жители постепенно возвращаются в свои дома.
За работой следят местные жители, которым сотрудники сводного отряда также оказывают всю необходимую помощь, в том числе делятся забродниками и помогают дойти до своего подъезда.
Наводнение в мегаполисе было бы куда серьезнее, если бы большая вода не прорвала дамбу в Орске, который находится выше по течению Урала. Приняв основной удар на себя, он спас столицу от крупнейшего потопа. Устранять последствия сводный отряд из Башкортостана будет до особого распоряжения. У нас же в республике до наихудшего сценария половодья не дошло, пик паводка ожидается в эти дни, после чего большая вода начнет уходить. Ситуацию продолжают держать на контроле.