Медики рассказали, как чувствуют себя пострадавшие в аварии с пятью погибшими в Уфе

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии с пятью погибшими.

Напомним, 19 апреля на 1 км автодороги Уфа-Оренбург 39-летний водитель КамАЗа при развороте допустил столкновение с попутным ВАЗ-2115, которым управлял 23-летний парень. В аварии погибли пять молодых человек. Ещё двое были госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Один из пострадавших находится в удовлетворительном состоянии, а пострадавшая девушка до сих пор в реанимации и нуждается в аппарате ИВЛ.