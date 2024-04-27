Житель Башкирии признался в зверском убийстве сожительницы

В Салавате зафиксировали очередной случай бытового насилия. Подробности сообщает Следственный комитет региона.

Фото №1 - Житель Башкирии признался в зверском убийстве сожительницы

26 апреля в полицию обратились местные жители. Очевидцы рассказали, что на улице Калинина неизвестный жестоко избил спутницу – он хватал её за волосы, волок по асфальту. Прибывшие полицейские быстро установили, где находится пара по следам крови.

В запертой квартире было найдено тело женщины с множественными телесными повреждениями. Её труп обнимал 39-летний сожитель, который и нанёс погибшей травмы.

Свою вину он признал, а сейчас заключён под стражу.

Фото: СК РФ по РБ. 

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