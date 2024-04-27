Вся Россия присоединилась к международному диктанту по башкирскому языку

Москва, Челябинск и вся республика. Возможность написать диктант была у всех желающих. Для тех, кто выбрал онлайн-формат, телеканал БСТ организовал прямую трансляцию. БСТ из года в год становится, по сути, основной площадкой акции, причем для трех категорий знания башкирского языка: для участников с начальным уровнем, свободно владеющих родной речью, и для носителей северо-западного диалекта башкирского языка.

Настрой — сдать экзамен успешно. Генеральный директор телерадиовещательной компании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов в этом году пишет диктант на башкирском впервые. Волнение есть, ведь, в отличие от университета, право на пересдачу в этом испытании есть только в следующем году.

Несколько лет смотрел диктант на БСТ, пытался его писать. В этом году решил, что уже пора. Совершенно в такой академической обстановке, пусть даже в прямом эфире, написать впервые в жизни башкирский диктант. Что из этого получится, надеюсь, что как минимум хорошо, а то и отлично. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

А вот министр культуры республики Амина Шафикова, сидя за партой, волнения не испытывает. Она всегда читает периодическую печать и художественную литературу на родном языке.

Несмотря на то, что я училась в русской школе, у нас был урок башкирского языка и литературы, который вела у меня мама. В семье всегда говорили на башкирском языке, поэтому диктант пишу не в первый раз. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Одной из площадок в Уфе стал Университет науки и технологий. Студенты, преподаватели, руководители различных региональных организаций и артисты пришли именно сюда. Для многих эти аудитории родные. И возвращаются сюда вновь на экзамен как на праздник.

Пламенный привет от участников международной акции из Москвы. На выставке «Россия» на ВДНХ стенд республики превратился в площадку для проверки знаний. Многие пришли в национальных костюмах. Для организации многого не надо: вот специальные бланки, а трансляцию экзаменуемые смотрели через экраны смартфонов.

К Международному диктанту по башкирскому языку присоединились по всей стране. Например, Челябинск. Одной из площадок стала школа № 24, где несколько десятилетий активно ведется работа по изучению родного языка и сохранению национальных традиций. Акция проходит под девизом «Язык — духовное наследие народа». Участниками диктанта стали учащиеся школы и их родители, а также общественники.

Во всех муниципалитетах республики были организованы площадки. В Мечетлинском районе, к примеру, писали диктант и в библиотеке, и даже в мечети, где верующие решили тоже проверить свои знания родного языка. В Янауле в школе № 1 экзамен сдавали не только школьники, но и сотрудники администрации района и управления образования.