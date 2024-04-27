Радий Хабиров вручил старшеклассникам нагрудные знаки «Горячее сердце»

Сегодня в Чишминском районе глава республики в торжественной обстановке вручил четырём юным героям нагрудные знаки «Горячее сердце». Ими удостаивают детей и молодежь в возрасте до 23 лет, которые пришли на помощь людям или преодолели трудные жизненные ситуации.