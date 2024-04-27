В Башкирию в оздоровительный лагерь приехали 183 школьника из Орска

Башкортостан принял 183 школьника из Орска. Дети приехали из подтопленных территорий Оренбургской области, чтобы отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружба» в Мелеузовском районе. Их пригласил глава республики Радий Хабиров. В лагере подготовили два спальных корпуса для комфортного проживания, организовали пятиразовое питание и развлекательные программы.

Олеся не расстается со своим плюшевым другом, даже в сложные дни паводка не выпустила из рук. Поэтому и сейчас на отдых и восстановление приехали вместе. Ребята преодолели более пятисот километров, чтобы добраться до лагеря.

Здесь детей обустроили в уютные комнаты. На ужин весело и дружным строем. И так пять раз в день. Дети помогают вожатым накрывать стол. Кто-то приехал в лагерь с друзьями. Десятиклассникам предстоит не только отдохнуть, но и подготовиться к экзаменам.