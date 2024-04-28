В Уфе объявили сбор добровольцев для поисков пропавших подростков

Очень нужны люди, готовые выполнять задачи в природной среде. В связи с паводком мы не используем силы добровольцев в тёмное время суток, поэтому задачи выдаются поисковым группам до 16-30. Внимание: в лесу появились клещи, просим всех выезжающих пользоваться репеллентами.

волонтёры ПСО «Лиза Алерт Башкортостан»