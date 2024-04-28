В Уфе объявили сбор добровольцев для поисков пропавших подростков

В Уфе продолжаются поиски пропавших 30 марта 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Фото №1 - В Уфе объявили сбор добровольцев для поисков пропавших подростков

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор добровольцев на поиск пропавших без вести.

Очень нужны люди, готовые выполнять задачи в природной среде. В связи с паводком мы не используем силы добровольцев в тёмное время суток, поэтому задачи выдаются поисковым группам до 16-30. Внимание: в лесу появились клещи, просим всех выезжающих пользоваться репеллентами.

волонтёры ПСО «Лиза Алерт Башкортостан»

Сбор желающих помочь в поисках детей состоится 28 апреля с 10:00 до 16:30. Место штаба: Уфа, пр. Октября, 31, парковка справа от универмага «Уфа». Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222 Форма одежды: лес, удобная непромокаемая обувь. С собой: заряженный телефон, вода, перекус, горячее питьё.

Старший на месте: Инна (Майор Гром). Инфорги актива: Анастасия (Стейша) 8-999-18-89-106, Лариса (Ларушка) 8-937-16-17-337.

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