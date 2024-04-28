В Башкирии в нежилом здании произошел пожар

В ночь с 27 на 28 апреля в Кушнаренково произошёл крупный пожар. Подробности рассказали в МЧС региона.
На улице Мичурина огнём охватило неэксплуатируемое двухэтажное здание. Пожарные прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Открытым пламенем горели оба этажа – каменный и бревенчатый.
Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина случившегося выясняется.
По некоторым данным, неэксплуатируемым зданием была старинная усадьба Топорнина, построенная в ХIХ веке.
Фото: МЧС по РБ.