В Башкирии в нежилом здании произошел пожар

В ночь с 27 на 28 апреля в Кушнаренково произошёл крупный пожар. Подробности рассказали в МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии в нежилом здании произошел пожар

На улице Мичурина огнём охватило неэксплуатируемое двухэтажное здание. Пожарные прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Открытым пламенем горели оба этажа – каменный и бревенчатый.

Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина случившегося выясняется.

По некоторым данным, неэксплуатируемым зданием была старинная усадьба Топорнина, построенная в ХIХ веке.

Фото: МЧС по РБ. 

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