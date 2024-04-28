«Ватан көсө – сила Отечества»: итоги третьего республиканского форума

Радий Хабиров анонсировал личную инициативу по проекту «Атайсал». На собственные средства он построит небольшую мечеть на въезде в парк «Патриот». О своём решении глава региона рассказал на форуме «Ватан көсө – сила Отечества» в Уфе. Здесь активисты со всей республики обсудили социальные вопросы, а также поделились опытом помощи малой родине и соотечественникам. В Конгресс-холле разместились несколько секций. На них прошли стратегические сессии и круглые столы, посвященные вопросам молодёжи, семейным ценностям и помощи участникам специальной военной операции.

Пока эта площадка только в миниатюре, но уже в этом году ее построят в Буздякском районе. Для небольшой деревни Шланлыкулево такой спортивный уголок будет первым. Это один из 533 проектов, реализованных в рамках программы «Атайсал».

Ильнур Игдиев, глава администрации Буздякского района

У нас очень активно жители занимаются благоустройством родников, благоустройством памятников Великой Отечественной войны. Даже наши земляки, которые не живут в Буздякском районе, не живут в Башкортостане, они к нам подключены в группу, тоже занимаются этим проектом. И с каждым днем все больше и больше людей к этому прибавляется.

«Атайсал» – это проект, призванный объединить выходцев из Башкортостана для совместной помощи малой родине. Он реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики. За три года его участниками стали около 5,5 тыс. активистов, которые предложили более 25 тысяч проектов.

Хочу особо поблагодарить тех, кто вносит вклад в формирование гуманитарных конвоев. Тех, кто в свободное от работы время шьет одежду для наших ребят, плетет маскировочные сети, помогает семьям участников СВО. Только в прошлом году в рамках проекта «Атайсал» в помощь нашим ребятам реализовано 1610 проектов на общую сумму более 200 миллионов рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из таких проектов родом из Стерлитамака. Здесь бок о бок работают люди и машины. Волонтёры шьют мусульманские и православные шевроны для военнослужащих. Создают и детали системы сброса для дрона. Их печатают на 3D-принтере по 8 часов каждую.

Лидером по количеству инициатив стал Калтасинский район. В рамках «Атайсала» здесь реализовали 2715 проектов. Активисты отправляют на территорию проведения спецоперации автомобили, сооружают памятники и благоустраивают общественные территории.

Вопросы помощи участникам специальной военной операции обсудили и за круглым столом «Вместе победим». Выдвинули инициативы по поддержке бойцов, находящихся в отпуске или на реабилитации, а также их семей. Фонд «Защитники Отечества» предложил ввести особые дни, посвященные этим вопросам.

Одна из наших инициатив – это организовать ежемесячно один определенный день, День башкирского воина. Чтобы все социальные учреждения, вообще все учреждения уделили особое внимание нашим участникам спецоперации и членам их семьи. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

За три года в реализацию инициатив «Атайсала» вложено более 1,3 млрд рублей. Это средства меценатов республики. Самым активным из них Радий Хабиров вручил награды.

Гордость испытываю за самого себя, за тех людей, которые приняли очень значимую роль в моей жизни. Сейчас поддерживаю инициативы по поддержке наших бойцов на фронте. И вот крайняя наша инициатива – мы открыли мемориальные доски памяти тех ребят, которые погибли на СВО. Игорь Пылаев, заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана г. Стерлитамака

Форум проходит под девизом «Сила землячества». Любовь к малой родине объединяет даже тех, кто покинул ее пределы. В форуме приняли участие знаменитые уроженцы Башкортостана Геннадий Букаев, Анатолий Аксаков, Айдар Ишмухаметов и многие другие.

Конечно, у нас всегда эти детские воспоминания живы. Вот это чувство благодарности к родной земле нас всю жизнь сопровождает. И наступает период в жизни каждого человека, когда он думает: «А как я могу отблагодарить свою малую родину, своих земляков?». И поэтому как раз этот проект нацелен на то, чтобы у людей эта возможность была. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы России

Собственную инициативу анонсировал и Радий Хабиров. На въезде в парк «Патриот», который сейчас динамично развивается, разместится здание, которое будет нести в себе духовную ценность.

На въезде в «Патриот» есть две небольшие площадки, которые мы выделили для мечети и православного храма. Я принял решение, что мечеть я построю сам в честь всех погибших на специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан