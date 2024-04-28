«Ватан көсө – сила Отечества»: итоги третьего республиканского форума

Радий Хабиров анонсировал личную инициативу по проекту «Атайсал». На собственные средства он построит небольшую мечеть на въезде в парк «Патриот». О своём решении глава региона рассказал на форуме «Ватан көсө – сила Отечества» в Уфе. Здесь активисты со всей республики обсудили социальные вопросы, а также поделились опытом помощи малой родине и соотечественникам. В Конгресс-холле разместились несколько секций. На них прошли стратегические сессии и круглые столы, посвященные вопросам молодёжи, семейным ценностям и помощи участникам специальной военной операции.
Пока эта площадка только в миниатюре, но уже в этом году ее построят в Буздякском районе. Для небольшой деревни Шланлыкулево такой спортивный уголок будет первым. Это один из 533 проектов, реализованных в рамках программы «Атайсал».
Ильнур Игдиев, глава администрации Буздякского района
«Атайсал» – это проект, призванный объединить выходцев из Башкортостана для совместной помощи малой родине. Он реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики. За три года его участниками стали около 5,5 тыс. активистов, которые предложили более 25 тысяч проектов.
Один из таких проектов родом из Стерлитамака. Здесь бок о бок работают люди и машины. Волонтёры шьют мусульманские и православные шевроны для военнослужащих. Создают и детали системы сброса для дрона. Их печатают на 3D-принтере по 8 часов каждую.
Лидером по количеству инициатив стал Калтасинский район. В рамках «Атайсала» здесь реализовали 2715 проектов. Активисты отправляют на территорию проведения спецоперации автомобили, сооружают памятники и благоустраивают общественные территории.
Вопросы помощи участникам специальной военной операции обсудили и за круглым столом «Вместе победим». Выдвинули инициативы по поддержке бойцов, находящихся в отпуске или на реабилитации, а также их семей. Фонд «Защитники Отечества» предложил ввести особые дни, посвященные этим вопросам.
За три года в реализацию инициатив «Атайсала» вложено более 1,3 млрд рублей. Это средства меценатов республики. Самым активным из них Радий Хабиров вручил награды.
Форум проходит под девизом «Сила землячества». Любовь к малой родине объединяет даже тех, кто покинул ее пределы. В форуме приняли участие знаменитые уроженцы Башкортостана Геннадий Букаев, Анатолий Аксаков, Айдар Ишмухаметов и многие другие.
Собственную инициативу анонсировал и Радий Хабиров. На въезде в парк «Патриот», который сейчас динамично развивается, разместится здание, которое будет нести в себе духовную ценность.
В марте проекту «Атайсал» исполнилось три года. Но традиция помогать малой родине издревле лежит в сознании башкирского народа. Инициативы, которые реализуют в наши дни, обогащают культуру родного края и призывают все больше людей внести свой вклад в его будущее.