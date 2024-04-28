Радий Хабиров принял участие в Международном диктанте по башкирскому языку

Хороший способ признаться в любви к родному языку. Так Глава Башкортостана объяснил свое участие в Международном диктанте по башкирскому языку. Радий Хабиров писал его в парке «Патриот» вместе со школьниками, которые проходят там сборы. Площадки для диктанта были организованы по всей республике. Образовательная акция проводилась как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Для тех, кто выбрал первый вариант, наш телеканал организовал прямую трансляцию. БСТ из года в год становится, по сути, основной площадкой акции.

Встреча с Шаймуратовым. Текст диктанта, который прошёл в парке «Патриот», подготовила башкирская поэтесса Лариса Абдуллина. Читал его народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев. Он диктор еще самой первой акции «Диктант по башкирскому языку». В этом году он проводится уже в десятый раз. В парке «Патриот» свои знания проверяли школьники из Мелеузовского и Белорецкого районов, которые проходят военные сборы.

Среди участников международной образовательной акции и глава республики. Для написания диктанта по башкирскому языку Радий Хабиров выбрал площадку парка «Патриот». Чуть позже руководитель республики скажет, что участие в акции – хороший способ признаться в любви к родному языку. В этот день Радий Хабиров также провёл совещание по развитию сети парков «Патриот» в Башкортостане, а сразу после этого глава региона принял участие в эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Сегодня мы впервые написали здесь диктант по башкирскому языку. Парк выполняет в том числе просветительскую функцию. На его территории проходят военную подготовку, собираются добровольцы, советники директоров по воспитательной работе. Инфраструктура парка позволяет проводить разные мероприятия. Поэтому решили здесь организовать и написать диктант. А перед началом диктанта обсудили дальнейшие этапы развития «Патриота». Нельзя останавливаться, у нас уже есть планы на ближайшие три-четыре года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из года в год основной площадкой акции становится телеканал БСТ. Причем для всех трёх категорий знаний башкирского языка: для участников с начальным уровнем, свободно владеющим родной речью и для носителей северо-западного диалекта. Впервые написать диктант в этом году решил и генеральный директор нашей телекомпании.

Несколько лет смотрел диктант на БСТ, пытался его писать. В этом году решил, что уже пора именно в такой академической обстановке, пусть даже в прямом эфире, написать впервые в жизни башкирский диктант. Что из этого получится? Надеюсь, что как минимум хорошо, а то и отлично. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

А вот министр культуры республики Амина Шафикова, сидя за партой, волнения не испытывает. Она всегда читает периодическую печать и художественную литературу на родном языке.

Несмотря на то, что я училась в русской школе, у нас был урок башкирского языка и литературы, который вела у меня мама. В семье всегда говорили на башкирском языке, поэтому диктант пишу не в первый раз. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Международная образовательная акция «Диктант по башкирскому языку» проводится для привлечения внимания широкой общественности к изучению родного языка не только в нашей республике, но и в других регионах России, а также в зарубежных странах. Она проходит как онлайн, так и в офлайн-формате.

Впервые акция «Диктант по башкирском языку» состоялась на базе Башгосуниверситета в 2015 году. Автором идеи выступила тогда еще преподаватель университета Рашида Магадеева, идею поддержал преподавательский состав и ректор Николай Морозкин.

Одной из площадок в Уфе, как и в самый первый раз, стал Уфимский университет науки и технологий. Студенты, преподаватели, руководители различных региональных организаций и артисты пришли именно сюда. Для многих эти аудитории родные. И возвращаются сюда вновь на экзамен как на праздник.

А это пламенный привет от участников международной акции из Москвы. Стенд Башкортостана на выставке «Россия» превратился в площадку для проверки знаний башкирского. Писали диктант в этот день и в Челябинске. К примеру, в школе №24, где активно ведется работа по изучению родного языка и сохранению национальных традиций, участниками акции стали учащиеся школы, их родители, а также общественники.