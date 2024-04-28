«Зелёная Башкирия» и «Сад памяти»: в республике стартовали экологические акции

Накануне жители республики приняли участие в экологической акции «Зелёная Башкирия». Уникальный экопроект зародился по инициативе главы региона. Впервые акция прошла в апреле 2019 года. С тех пор новые зеленые насаждения появляются во всех городах и районах.

В рамках проекта в столице рядом со зданием Телецентра появилась тематическая аллея, посвященная 65-летию телевизионного вещания Башкортостана. Кстати, в честь юбилея Уфы в городе начали высаживать липы – их будет 450. Деревья можно назвать одним из символов, зеленым оберегом столицы, им посвящена знаменитая песня «Өфө йүкәләре».

Порода связана с башкирским мёдом. Когда липа цветет, то можно с ума сойти от запаха цветения. И пчёлам тоже нравится делать самый лучший в мире башкирский мёд. 70 процентов всей липы России сосредоточено в Башкортостане, и липа – самое правильное для Уфы дерево. Шамиль Валеев, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

Кроме того, жители Башкортостана активно участвуют в другой экологической и патриотической акции «Сад памяти». Международный проект имеет несколько значений. С одной стороны, саженцы обогащают зеленый фонд, а с другой, каждый из них посвящен героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Поэтому и цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом солдате. Акция продлится до середины июня.