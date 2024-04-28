Делегации из Башкортостана посетили ОАЭ, Узбекистан и Азербайджан

На этой неделе сразу три башкирские делегации побывали с визитом в Азербайджане, Узбекистане и ОАЭ. За каждой поездкой в другую страну – кропотливая работа по выстраиванию мостов и налаживанию сотрудничества в самых разных сферах. Например, с одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке – Объединенными Арабскими Эмиратами – только за прошлый год товарооборот вырос в 5,5 раза. И это, разумеется, не предел, что на международном форуме «Мир возможностей» отметил Радий Хабиров. Какие это возможности и почему бизнесу следует обратить внимание на внешние рынки?

В это сложно поверить, но и у Башкортостана, и у Арабских Эмиратов много общего: объединение в прошлом кочевых племен, схожее ведение хозяйства, вероисповедание, нефтеперерабатывающая отрасль как одна из ключевых. Есть благодатная почва для увеличения товарооборота, который за последний год вырос в 5,5 раза. Благо налаживанию мостов помогает и прямое авиасообщение: четыре рейса из Уфы в Дубай, а также три в Шарджу еженедельно.

Мы не зря приехали в Объединённые Арабские Эмираты. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что Объединенные Арабские Эмираты – это главный торговый партнёр нашей страны в арабском мире. И сегодня мы с удовольствием наблюдаем, насколько экономика Объединённых Арабских Эмиратов адаптируется к современным непростым вызовам, впитывает все современные технологические и инновационные решения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Эмиратах действуют специальные зоны для разных отраслей бизнеса. Одна из таких – Евразийский торгово-промышленный хаб. С его помощью российские производители могут выходить на рынки иностранных государств. Резиденты получают льготы на аренду земли, производственных и складских площадей, а также полное сопровождение по ведению бизнеса в арабской стране. Хаб может стать окном для башкирских компаний, заинтересованных в выходе на рынки стран Персидского залива.

У Башкортостана огромный потенциал для развития отношений с Эмиратами. Не только нефть и газ, но и химия, наука, сельское хозяйство. Республика имеет значительные экспортные возможности по халяльной продукции. Во внешнеторговом обороте Башкортостана Арабские Эмираты занимают шестое место. Чтобы усилить взаимодействие между регионами, власти республики прорабатывают вопрос открытия на Ближнем Востоке своих представительств. Они уже действуют в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае и Турции. Именно за счет их работы совокупный внешнеторговый оборот со странами присутствия увеличился на 59%.

Еще один ключевой партнер – Узбекистан. На этой неделе там проходила выставка «Иннопром», в которой Башкортостан принимал самое активное участие. Только на начало года взаимный товарооборот с центральной страной Средней Азии вырос на 133% в сравнении с тем же периодом 2023-го. Потенциал Башкортостана высоко оценил зампред правительства России Денис Мантуров.

В этом зале мы видим, как интенсивно осуществляются контакты между предпринимателями. Республика Башкортостан организовала салон. Сюда приглашены бизнес-партнеры по различным направлениям, налаживаются контакты, и я надеюсь, что эти контакты будут реализованы в совместных проектах. Будет налажен двусторонний формат продукции, в которой заинтересованы и Россия, и Башкортостан. Денис Мантуров, заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли России

Башкортостан заинтересован в закупках плодоовощной продукции Узбекистана. В свою очередь, республика готова предложить качественную аграрную спецтехнику, увеличить объемы поставок сухого молока, подсолнечного масла, инкубационных яиц.

Комфортный климат и весьма хорошие условия для ведения бизнеса и с Азербайджаном. О возможном сотрудничестве говорили в рамках башкирской бизнес-миссии в Баку. Потенциал на данном этапе использован весьма скромно. Товарооборот составил по итогам прошлого года всего 400 тысяч долларов. В перспективе его планируют довести до одного миллиона.