Лимит переводов и защита от коллекторов: что изменится для россиян в мае

В мае вступают в силу новые законы, которые затрагивают разные сферы жизни россиян. Перевод между банковскими счетами, целевое обучение, защита от коллекторов. Коротко о главном – в нашем сюжете.

Комиссию в сторону

С 1 мая вырастет лимит переводов между счетами без комиссии. До 30 млн рублей в месяц можно будет отправлять на свои счета в других банках. А кредитным организациям будет запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы

Целевое обучение

Изменяется и система целевого обучения. В частности портал «Работа России» будет помогать размещать соответствующие объявление работодателям. Помимо всего прочего, расширят список тех, кто может заключать договоры с целевиками. Это резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, зон территориального развития, Арктической зоны и свободного порта Владивосток.

Без давления

Также дополнительную защиту получат должники по ЖКХ. Так, если раньше не могли привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммуналку управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы, то теперь в этот список вошли и наймодатели социального жилья. Если они попытаются продать долги по ЖКХ коллекторам, сделки признают ничтожными.

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Геномные сведения

Родные пропавших без вести обязаны будут проходить геномную регистрацию. Проводить процедуру будут органы предварительного следствия и дознания с привлечением специалистов в области криминалистики. Хранить геномную информацию предписано до установления местонахождения человека, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

Плата с преступников

Осужденные теперь будут оплачивать доследственные проверки. В процессуальные издержки включат расходы, связанные с проверкой сообщения о преступлении. Ранее к ним относили только расходы, связанные с производством уголовного дела. Их возмещают за счет федерального бюджета или участников уголовного судопроизводства. Теперь действия, которые требуют определенных затрат до возбуждения дела, тоже будут оплачиваться из кармана осужденного.

Цены вырастут

С 1 мая увеличатся ставки акцизов на алкоголь. Речь о вине и плодовой алкогольной продукции. Так, ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр. А на игристые вина будет составлять 119 рублей за литр. В последующие годы ставки будут расти.

Проще и быстрее

Упрощается порядок подачи уведомлений о ведении бизнеса. Будет работать единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Бизнесменам больше не надо будет подавать в контролирующий орган сведения об изменении местонахождения организации, места деятельности или о реорганизации, об изменении места жительства ИП. Они будут подгружаться в реестр автоматически.

Ответственность туроператоров

Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров и составит не менее 25 млн рублей. Это касается тех, кто работает в сфере выездного туризма, или тех, кто ранее занимался организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Такой шаг гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

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