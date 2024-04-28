Лимит переводов и защита от коллекторов: что изменится для россиян в мае

Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров и составит не менее 25 млн рублей. Это касается тех, кто работает в сфере выездного туризма, или тех, кто ранее занимался организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Такой шаг гарантирует исполнение обязательств перед туристами.