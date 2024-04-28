Лимит переводов и защита от коллекторов: что изменится для россиян в мае

В мае вступают в силу новые законы, которые затрагивают разные сферы жизни россиян. Перевод между банковскими счетами, целевое обучение, защита от коллекторов. Коротко о главном – в нашем сюжете.
Комиссию в сторону
С 1 мая вырастет лимит переводов между счетами без комиссии. До 30 млн рублей в месяц можно будет отправлять на свои счета в других банках. А кредитным организациям будет запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы
Целевое обучение
Изменяется и система целевого обучения. В частности портал «Работа России» будет помогать размещать соответствующие объявление работодателям. Помимо всего прочего, расширят список тех, кто может заключать договоры с целевиками. Это резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, зон территориального развития, Арктической зоны и свободного порта Владивосток.
Без давления
Также дополнительную защиту получат должники по ЖКХ. Так, если раньше не могли привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммуналку управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы, то теперь в этот список вошли и наймодатели социального жилья. Если они попытаются продать долги по ЖКХ коллекторам, сделки признают ничтожными.
Геномные сведения
Родные пропавших без вести обязаны будут проходить геномную регистрацию. Проводить процедуру будут органы предварительного следствия и дознания с привлечением специалистов в области криминалистики. Хранить геномную информацию предписано до установления местонахождения человека, пропавшего без вести, но не более 70 лет.
Плата с преступников
Осужденные теперь будут оплачивать доследственные проверки. В процессуальные издержки включат расходы, связанные с проверкой сообщения о преступлении. Ранее к ним относили только расходы, связанные с производством уголовного дела. Их возмещают за счет федерального бюджета или участников уголовного судопроизводства. Теперь действия, которые требуют определенных затрат до возбуждения дела, тоже будут оплачиваться из кармана осужденного.
Цены вырастут
С 1 мая увеличатся ставки акцизов на алкоголь. Речь о вине и плодовой алкогольной продукции. Так, ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр. А на игристые вина будет составлять 119 рублей за литр. В последующие годы ставки будут расти.
Проще и быстрее
Упрощается порядок подачи уведомлений о ведении бизнеса. Будет работать единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Бизнесменам больше не надо будет подавать в контролирующий орган сведения об изменении местонахождения организации, места деятельности или о реорганизации, об изменении места жительства ИП. Они будут подгружаться в реестр автоматически.
Ответственность туроператоров
Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров и составит не менее 25 млн рублей. Это касается тех, кто работает в сфере выездного туризма, или тех, кто ранее занимался организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Такой шаг гарантирует исполнение обязательств перед туристами.