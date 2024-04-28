В Башкирии показали работу сотрудников скорой помощи

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи – те, кто всегда находится на передовой, работает в непростых условиях. Они часто бывают единственной надеждой человека и способны вырвать пациента из лап смерти. Для многих это не профессия, а призвание. Их жизнь проходит под сирены карет скорой помощи. О тех, у кого под красным крестом синей формы бьются добрые сердца, – в нашем сюжете.

Они уже давно поставили себе диагноз – больны работой. Изменения не обратимы, лечению не поддаётся. Скоровики – своего рода адреналинщики, признаётся врач Александра Каюмова. Те, кто решил остаться, уже никогда не променяют синюю форму на белый халат, жизнь на колёсах на будни в стационаре, непредсказуемость смены на относительную стабильность.

Доктор Саша Каюмова на скорой уже 17 лет. Пришла ещё в студенческие годы на должность санитара, в те времена они тоже были бригадах. Тогда ещё не думала, что останется. Но они идеально подошли друг другу: Саша – скорой, скорая – Саше. Последние два года доктор Каюмова работает на одном из самых сложных участков. К Кировской подстанции Уфы относится часть Уфимского района. Поэтому в Зубово был открыт своего рода филиал. Необходим особый профессионализмом, чтобы довезти пациента в критическом состоянии до больницы в Уфе.

Медиков скорой помощи невозможно упрекнуть в трусости. Но после ковида они уже точно не боятся ничего. Такого не видели и те, кто уже 30 лет колесит в карете скорой. Два года закалки. Пациенты, которым они в прямом и переносном смысле были нужны как воздух. Руслан о работе под звуки сирены мечтал, ещё учась в медицинском колледже. Спокойный, сдержанный – сложно поверить, но и в экстренных ситуациях умудряется сохранять это состояние. Самообладание – это то, что скоровики не имеют права терять.

Ни для кого не секрет, что в скорую идут явно не за большими зарплатами или комфортным графиком. И когда порой бывает особенно трудно, спасают такие моменты.

Рината Габдуллина – самая младшая сотрудница Кировской подстанции скорой помощи. Девушке 22 года. Фельдшером работает с сентября.

Скорая помощь на селе – это особая специфика. Большие расстояния. Радиус обслуживания может составлять сотню километров. Оксана Рачкова уже 24 года работает фельдшером в Зилаирском районе. Самое сложное в профессии, признается она, – это дорога.