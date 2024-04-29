В Башкирии всё ещё подтоплено 459 участков

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе. За прошедшие сутки новых сообщений о подтоплении территорий не поступало. За всё время отработано 952 обращения.
Подтопленными остаются 9 участков автодорог, 1 низководный мост и 459 садовых участков. На контроле специалистов 4 муниципалитета: Баймакский, Бижбулякский, Чишминский и город Уфа.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белая в городе Салават, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 228 см, выход реки на пойму 453 см;
— на реке Белая возле деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района, динамика уровня воды за сутки +15 см, текущий уровень 201 см, выход реки на пойму 500 см;
— на реке Белая возле села Ломовка Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 152 см, неблагоприятный уровень 310 см;
— на реке Белая в городе Мелеуз, динамика уровня воды за сутки +13 см, текущий уровень 231 см, выход реки на пойму 879 см.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белая возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 62 см, текущий уровень 387 см, неблагоприятный уровень 730 см.
На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 42 см, текущий уровень 374 см, выход реки на пойму 830 см.