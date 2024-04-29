В Уфе пенсионеру стало плохо во время прогулки

В Уфе помощь спасателей потребовалась 73-летнему пенсионеру. Мужчине стало плохо во время прогулки.

Уфимец прогуливался в лесном массиве между озером Тёплым и рекой Уфой. В один момент ему стало плохо – мужчина упал. Пенсионера случайно заметила женщина, которая совершала в лесу пробежку. Именно она вызвала врачей.

Автомобиль экстренной службы проехать по лесной тропинке не мог, а между пострадавшим и врачами было около километра. Тогда на помощь пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты.

Спасатели донесли пенсионера на носилках до врачей. Пострадавшего госпитализировали.