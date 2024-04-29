Женщина-военнослужащая из Башкирии готовится к демобилизации

Окончание контракта. Одна из первых башкирских женщин-военнослужащих в зоне СВО готовится к демобилизации. Айгуль Аллагулова с позывным «Улым» пошла на военную службу год назад после гибели сына. Рядовой Альберт Аллагулов погиб, защищая боевых товарищей, 5 мая 2022 года. При этом память о нём жива не только в сердцах близких. Не так давно на его доме установили мемориальную доску, а родственники – под патронажем чиновников. Как живёт семья героя СВО?

Телемост – событие в семье Аллагуловых как настоящий праздник. Они не только по разные стороны экрана, но и в разных реальностях. Айгуль Аллагулова чаще слышит свой позывной «Улым» как напоминание о сыне, который, будучи военным, не мог остаться в стороне от специальной военной операции. Память о нем увековечили в виде мемориальной доски на доме, где он когда-то жил. После гибели Альберта Аллагулова его мама решила отправиться на военную службу. Изначально в Минобороны отказывались подписывать контракт с женщиной и лишь после многочисленных обращений пошли на уступки.

Айгуль Аллагулова не могла поступить иначе, о внуках и невестке не беспокоится, знает: республика поддержит. Башкортостан помогает своим бойцам всем необходимым, констатирует женщина. Помощь оказывается и близким участников спецоперации. Об этом говорит вдова погибшего контрактника Альберта Аллагулова.