Жителям Башкирии вручили медали за помощь бойцам СВО

Медали за помощь и милосердие. Жители деревни Нижнехозятово Чишминского района награждены за активную помощь в отправке гумконвоя бойцам на передовую. Медали Министерства обороны «За помощь и милосердие» были учреждены в декабре 2023 года для поощрения тыловиков.
Активистки деревни направили солдатам домашнюю лапшу, а также письма и пожелания. Награды вручил замначальника центра управления воздушно-космических сил. За два дня гости посетили несколько населенных пунктов района.
Также жители села Еремеево проявляют активность в деле помощи бойцам. Волонтеры шьют маскировочные сети и халаты, а также антидроновые одеяла. Бойцы на передовой уже пользуются этими покрытиями. Материал волонтеры покупают сами, помогают неравнодушные сельчане.