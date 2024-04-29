Жителям Башкирии вручили медали за помощь бойцам СВО

Медали за помощь и милосердие. Жители деревни Нижнехозятово Чишминского района награждены за активную помощь в отправке гумконвоя бойцам на передовую. Медали Министерства обороны «За помощь и милосердие» были учреждены в декабре 2023 года для поощрения тыловиков.

Активистки деревни направили солдатам домашнюю лапшу, а также письма и пожелания. Награды вручил замначальника центра управления воздушно-космических сил. За два дня гости посетили несколько населенных пунктов района.

Также жители села Еремеево проявляют активность в деле помощи бойцам. Волонтеры шьют маскировочные сети и халаты, а также  антидроновые одеяла. Бойцы на передовой уже пользуются этими покрытиями. Материал волонтеры покупают сами, помогают неравнодушные сельчане. 

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