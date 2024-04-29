В Башкирии школьники помогают бойцам СВО в штабе «Всё для Победы»

«Всё для Победы». Уже больше года волонтерский штаб, созданный в школе № 1 села Иглино, помогает бойцам на передовой. Ребята изготавливают «сухие» души, окопные свечи и плетут маскировочные сети. Школьники разных возрастов встречаются в штабе каждую субботу.
«Сухим» душем солдаты могут воспользоваться с применением минимального количества воды, специальная губка пропитана гелем – это очень удобно в походных условиях. Применяются они и для бойцов в госпиталях, так как просты в использовании. В составе по две салфетки и два одноразовых полотенца – это была личная просьба бойцов. Раньше в упаковке было всего по одному. К слову, военнослужащие уже не раз приходили в штаб и лично благодарили волонтеров.