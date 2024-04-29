В Башкирию может инвестировать производитель продуктов из Азербайджана

Одна из ведущих компаний Азербайджана в сфере производства продуктов питания и сельского хозяйства может инвестировать в Башкортостан. О возможном сотрудничестве говорили в рамках башкирской бизнес-миссии в Баку. Делегацию возглавил вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов.
По словам министра сельского хозяйства, в Азербайджане не только комфортный климат, но и весьма хорошие условия для ведения бизнеса. Однако потенциал на данном этапе использован весьма скромно. Товарооборот составил по итогам прошлого года всего 400 тысяч долларов. В перспективе его планируют довести до одного миллиона.