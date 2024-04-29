В Бижбулякском районе коммунальный автопарк пополнился новым погрузчиком

Коммунальный автопарк Бижбулякского сельсовета пополнился новой техникой. На подмогу четырем приобретенным ранее тракторам «Белорус» приехал и современный многофункциональный погрузчик «Амкодор». В экологическое благополучие райцентра свой вклад вносят также местные жители.

Алексей Николаев – один из самых опытных трактористов Бижбулякского района. В профессии он уже более четверти века. И за это время успел поработать на самой разной технике: от «Белорусов» и «Кировцев» до гусеничных экскаваторов. Именно ему доверили и новенький погрузчик «Амкодор». Освоить технику было несложно, говорит механизатор. В кабине всё удобно и интуитивно понятно, рычаги и джойстики на своих местах.

Конечно, техника такая нужна, она может и поднять, и раскопать, что нужно. Раньше мы такую технику арендовали, сейчас сельсовет сам может работать без проблем. Алексей Николаев, тракторист

Благодаря поддержке Радия Фаритовича мы получаем новую технику и можем выполнять все просьбы жителей. Чистка и отсыпка дорог. Теперь погрузчиком можем щебень отгружать на проблемные участки. Очень много запросов, каждый день жители обращаются, где нужно сделать ремонт. Александр Семёнов, глава Бижбулякского сельсовета

Но и сами жители не остаются в стороне и, собравшись вместе, выходят на экологические мероприятия в парки и скверы. Сообща и работа спорится, да и результат приносит эстетическое удовольствие. Пока новый погрузчик ликвидировал последствия половодья, бижбулякцы привели в порядок прогулочную зону у местного пруда, который ранее благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Этот пруд – самое излюбленное место наших жителей. Мы каждую неделю тут убираемся, чтобы жителям было где отдохнуть, детям – поиграть. Эльвира Камалова, жительница с. Бижбуляк

Мы в детстве тут сами купались, поэтому это самое любимо место для отдыха. Эльвира Кашапова, жительница с. Бижбуляк

А эта хрупкая девушка уже стала местной знаменитостью. 21-летняя Рузанна Хабутдинова хоть и учится на повара-кондитера, но своё призвание нашла в другом – содержать в чистоте улицы родного села Бижбуляк. Уже три года она работает помощницей водителя-мусоровоза. В ближайшем будущем мечтает стать экологом, чтобы раскрыть свой потенциал полностью.