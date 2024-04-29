В Уфе волонтёры проекта «Шьём и вяжем для наших» помогают бойцам СВО

Себя они называют «швейный батальон». Движение, образованное около двух лет назад, активно помогает бойцам на передовой. «Шьем и вяжем для наших» – общероссийский проект, который объединяет рукодельниц более 180 городов. Свой вклад в общее дело вносят и уфимские волонтеры.

Так необходимые на передовой носилки для раненых. Специальные крепления позволяют волочить их по земле. Чертеж устройства волонтеры сначала утверждали. Стараются каждое изделие продумывать до мелочей, чтобы солдатам было удобно им пользоваться.

Работа в штабе, несмотря на праздничные дни, не останавливается. У Ольги Стажаровой личная история быть здесь почти каждый день. Полгода назад супруг женщины добровольцем встал на защиту страны.

У каждого за пределами штаба своя профессия. Но здесь специальность одна на всех – волонтер. Они отшивают одежду для бойцов – начиная от нижнего белья, заканчивая толстовками. Также производят амуницию: подсумки, пятиточечники. И даже игрушки.

Штаб был открыт около двух лет назад. Объединились они по зову сердца, порядка полутора тысяч человек. Поддерживают кто чем может. К примеру, Геннадий Бикташев помогал супруге с выкройками дома. Навык пригодился. Теперь использует его для создания лекал. Даже принес из дома личное оборудование – плоттер. Пару раз лично отвозил гумконвой.